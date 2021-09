Una campiona mundial d'escacs demanda Netxflix per un comentari a «Gambito de dama»

La jugadora Nona Gaprindashvili Foto: The Hollywood Reporter

va ser pionera en el món dels escacs femenins, el 1978 va ser la, que atorga la federació internacional (FIDE per les seves sigles en anglès). Ara,durant el transcurs d'un capítol, el darrer, de. I ha reclamat cinc milions de dòlars.Segons informa The Hollywood Reporter, que ha tingut accés al requeriment, la jugadora georgiana ha detallat que el comentarista que narra la partida entre la protagonista,-encarna l'actriu Anya Taylor-Joy- i, assegura que Harmon "l'únic inusual en ella, realment, és el seu sexe" i continua, "un fet que no és únic a Rússia. Hi ha".Unes paraules que s'acompanyen de l'escena de la taula de joc i de fons la jugadora d'escacsUna afirmació que ella mateixa ha desmentit i ha subratllat que s'ha plantat cara a cara, 28 dels quals en una partida simultània fins a l'any 1968, quan està ambientat el capítol. A més, trobaque es faci aquest comentari.A més de la quantia de diners, també ha reclamat quei ha expressat el seu malestar perquè. Des des'ha tret ferro a la demanda i no han considerat que hi hagi base legal, tot i valorar les fites de Gaprindashvili. Cal recordar que Gambito de Dama està basada en la novel·la Walter Tevis i, encara que durant el relat de la seva història s'inclouen figures i fets reals.

