El rector de la UAB desvincula els estudiants del macrobotellot

"Ningú s'esperava que vingués tanta gent"

El, ha desvinculat el macrobotellot que es va celebrar la matinada de dissabte per diferents parts del campus dels estudiants de la universitat,Així s'ha expressat aquest diumenge als micròfons de Rac 1 i ha assegurat que "les 8.000 persones no eren alumnes universitaris.per fer una festa i hi havia gent que venia en trens de tot arreu, però no tots eren estudiants nostres".Lafuente ha assegurat que té constància de. "Espero que els incidents i els danys només siguin en aquests quatre pisos. De robatori, ens en consta només un, però podria ser que demà ens n'arribés algun més", ha reconegut i ha seguit,En relació ambque els Mossos d'Esquadra estan investigant, ha garantit tot el suport a la víctima i. Així mateix, ha detallat que hi ha, que encara no ha presentat denúncia. "Demà espero tenir més informació, però crec que, com a mínim, la víctima de l'agressió homòfoba és estudiant de la UAB".El rector de la UAB ha repassat com va viure tota la situació, després que. "Vam parlar-ne amb els Mossos, però". Una cita que es va tornar a publicitar per aquesta passada nit, que finalment no s'ha produït. "Estàvem ja preparats per si de cas, que és el que fem normalment", ha finalitzat.[noticiadiari]2/224673[noticiadiari]De fet,a la UAB per impedir-ho. Diverses patrulles han establert undel campus amb diverses tanques i només permetent el pas dels universitaris residents a la Vila.

