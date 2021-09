Ensurt amb una furgoneta mig penjant sobre una avinguda de Barcelona en xocar contra un mur

🚒➕🚓 Ahir a la tarda, juntament amb @BCN_Bombers, vam treballar en el rescat d'un vehicle que va impactar accidentalment contra un mur del pàrquing de @creublanca.

El vehicle va quedar suspès i part de la balustrada va caure a l'Av. J.V. Foix, sense conseqüències greus.#gubSSG pic.twitter.com/8k1BKwtr9m — Guàrdia Urbana Barcelona (@GUBBarcelona) September 18, 2021

Unes van endur els, a Barcelona, així com passejants que el passat divendres a la tarda, a l'altura de l'estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) Reina Elisenda, quan unaElque hi ha just a sobre de l'avinguda, a la Clínica Creu Blanca. Fruit de l'impacte, el material de roca que delimita les places per estacionar van caure al carrer.Segons va informar la Guàrdia Urbana, que va treballar en col·laboració amb els Bombers de la capital catalana,i va indicat que va ser un accident,i va poder retirar el cotxe del lloc.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor