Un botellot a Tarragona acaba amb l'apunyalament a un noi de 21 anys

a l'aparcament de davant del cementiri dela matinada de divendres a dissabte. Segons informen fonts del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), un noi de 21 anys va acabar apunyalat cap a dos quarts de quatre. Amb pronòstic lleu, una ambulància el va traslladar a l'Hospital Santa Tecla.ha esdevingut en els darrers caps de setmana punt de trobada de part del jovent de la ciutat. És un lloc on els veïns no s'han queixat tant com a la platja de l'Arrabassada i donada la superfície àmplia per deixar-hi el cotxe ha continuat com a lloc de trobada. En el cas de divendres va aplegar prop d'un centenar de persones. El botellot, que continua sent il·legal, va ser desallotjat per la Guàrdia Urbana.Segons fonts dels Mossos d'Esquadra, el noi ferit va explicar que s'havia trobat amb uns amics, que els amics es van trobar amb altres amics, i que un cop ja a l'aparcament del cementiri hi va haver una baralla amb un amic. No sap com ni qui n'ha estat l'autor, va acabar amb una punxada que l'ha dut a l'hospital. Els Mossos, que hi van enviar una patrulla, estan investigant els fets, malgrat que de moment no els constaPer ara, aquest és l'únic fet greu del balanç del primer cap de. Un primer cap de setmana en què de nou els tarragonins s'han abocat al carrer per celebrar que de nou ha arribat Santa Tecla, malgrat que amb actes enfocats a l'aforament limitat i amb invitació prèvia.

