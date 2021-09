Manifestació de neonazis al barri de Chueca: «Fora mariques dels nostres barris»

no voy a comentar nada al respecto por que igual entro a la cárcel directo #chueca #nazis pic.twitter.com/qXQE6mQwI0 — i💤an (@izanfddez) September 18, 2021

. Aquest va ser un dels crits que es va escoltar en la, convocada pel, i que va circular pel. La mobilització es va organitzar per protestar contra l'Agenda 2030-2050 del govern espanyol., també, en una mobilització que va circular sota l'escorta de la policia espanyola. A més, també van desplegar, així com "digues no a les agendes", la justificació per muntar la protesta.Elaquesta mobilització, tal com va anunciar la ministra d'Igualtat a Twitter, per "l'odi lgtbifòbic i racista a la manifestació nazi". En la mateixa línia que s'ha manifestat la ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra, "farem tot el que estigui a les nostres mans per".Unes condemnes que s'han generalitzat en l'àmbit polític, excepte PP i Vox. També el que va ser vicepresident de la Comunitat de Madrid, fins fa uns mesos, Ignacio Aguado, però ho va aprofitar: "Filoterroristas homenatjant assassins amb el silenci d'uns i nazis esmussant per Chueca amb el silenci d'altres. Tot el mateix dia".

