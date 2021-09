Xavier Quintana, coordinador local de Junts a Tarragona, denunciat per insultar la Guàrdia Urbana

van ser algunes de les paraules, segons la Guàrdia Urbana de Tarragona, que va proferircontra els serveis d'atenció telefònica del 112 i de la mateixa policia local. L'exregidor de Convergència i Unió i ara coordinador local de la formació de Carles Puigdemont a Tarragona va reclamar l'actuació dels agents per excés de soroll en un càmping de Tamarit i, segons ha explicat en declaracions al Diari de Tarragona, la Guàrdia Urbana va trigar dues hores a aparèixer. A causa del seu comportament,Quintana, qui ha renegat en diverses ocasions dels seus excompanys de partit al consistori -el grup municipal de Junts per Tarragona, que precisament ara porta l'àrea de Seguretat-, segons l'operador telefònic va amenaçar-lo afirmant "tu no saps qui soc jo, soc Xavier Quintana, exregidor". "M'assabentaré de qui ets tu, ets un idiota i un inútil", alhora que va acusar l'Ajuntament de Tarragona de ser "una merda". Després de diversos crits, lava arribar a la conclusió que no estava respectant el fet que allò fos un telèfon d'atenció a les emergències.Més enllà de la multa, que podria arribar a un import superior als 100 euros, amb aquesta situació queda encara més en entredit la relació entre Junts i Junts per Tarragona. Arran del trencament amb el PDECat, el portaveu del grup municipal,, va deixar de militar però va continuar la seva tasca com a regidor. Juntament amb les dues tampoc militantsel grup es troba en un moment complex a menys de dos anys de les eleccions municipals. Junts no és el primer cop que fa asseveracions crítiques contra l'Ajuntament de Tarragona, especialment per qüestions relacionades amb la Seguretat Ciutadana.Xavier Quintana, quan Victòria Forns encapçalava una candidatura que inicialment tenia planejat pactar amb el Partit Popular per tal de fer fora Josep Fèlix Ballesteros (PSC) del govern local. L'aliança, que va sumar un cop passats els comicis, no es va produir finalment per pressions de la direcció nacional de Convergència. Quintana va romandre a l'oposició durant els quatre anys de mandat i quan va arribar el torn de repetir el partit va adoptar una estratègia de renovació -sense cap dels regidors anteriors-, ambal capdavant, que va obtenir pitjors resultats.

