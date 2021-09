Els Castellers de Vilafranca aixequen castells de 7 després de dos anys d'aturada

Els Verds, aixecant un castell. Foto: ACN

Mirada posada en Tots Sants

Nou pla de represa de la cultura popular

Elshan fet aquest dissabte la primera actuació completa d'una colla castellera des de l'inici de pandèmia.. Un pilar de 5 i 4 pilars de 4 han tancat l'actuació. De fet, en un principi la colla tenia previst aixecar-hi tan sols pilars però, arran de l'aprovació d'un pla de represa de la cultura popular per part del Procicat, s'hi ha pogut fer una actuació completa.Tot plegat s'ha fet davant del Claustre de Sant Francesc en el marc de launa jornada organitzada per la DO Penedès. "Les sensacions són molt bones i feia molt que esperàvem aquest dia", ha dit el president dels Verds, Carles Mata, en acabar.Els Verds han tallat el primer tram de carrer de la Rambla Nostra Senyora, on han instal·lat, que ha omplert totes les localitats. Mitja hora abans d'obrir-se el recinte ja hi havia gent fent cua i, de fet, alguns han seguit l'actuació des de fora de la zona perimetrada un cop aquesta s'ha omplert. Així mateix, diversos veïns del mateix carrer han optat per sortir al balcó per veure com els Verds tornaven a descarregar castells.L'actuació s'ha fet amb totes les mesures de seguretat i, tal com marca la normativa del Procicat, els 160 castellersEls infants menors de 12 anys han passat tots un test d'antígens. A banda dels 160 castellers protagonistes de l'actuació, un grup de grallers ha acompanyat la colla.Després de tot, el president,, ha assegurat que ha tingut "sentiments contradictoris" pel fet que no tota la colla hagi pogut participar de l'actuació. "Lluitarem perquè quan abans millor puguem ser més, volem ser tota la colla a l'actuació. Però avui és un pas més endavant", ha valorat.La d'aquest dissabte ha estat la primera actuació completa dels Verds, que tornaran a sortir al carrer en les pròximes setmanes. L'objectiu de la colla és tornar a plaça per la. De fet, aquesta diada del 2019 és l'última actuació que van fer fins ara. Així, la colla preveu anar fent actuacions cada cap de setmana fins a finals d'octubre. "La idea és que com més rodatge tinguem, millor", ha dit Benet, que ha recordat que hi ha infants que fa més de dos anys que no pugen en un castell. "Hem d'agafar el ritme de les grans diades i això no és fàcil", ha apuntat el cap de colla."Els Castellers de Vilafranca mai ens hem posat límits a res i a Tots Sants arribarem amb el que mostrin els assajos", ha subratllat Benet. En la mateixa línia, ha elogiat la colla. "Tenim qualitat suficient per poder ambicionar a fer, veure el que donen els assajos, però de límits no ens en posem cap", ha reiterat.Així mateix, Benet ha avançat que "tota la colla" participarà de la diada de Tots Sants, malgrat que la normativa actual deltan sols permet aixecar castells en grups estables de 160 persones. "Al final la limitació és de contacte de castellers, però això no vol dir que no tota la colla pugui participar de la diada", ha precisat. En la mateixa línia, s'ha mostrat optimista amb l'evolució de la pandèmia i ha plantejat la possibilitat que es flexibilitzi la normativa actual. "Cal estar pendents de les dades epidemiològiques i a com evoluciona tot això", ha dit.L'actuació s'ha pogut fer perquè el Procicat va aprovar aquest dijous un nou pla de represa de la cultura popular, que permet accelerar la recuperació de l'activitat castellera després de dos anys d'aturada. En aquest sentit, la nova normativa deixa fer construccions de fins a 160 persones, amb mascareta, protocols d'entrada i sortida de les places i un màxim de 15 minuts de durada per l'aixecament de cada castell. Fins aquesta setmana el límit de participants per castell era de 25 persones, xifra que només permetia fer pilars.A més, la normativa també estableix que tots els castellers majors de 12 anys han de disposar del certificat de vacunació o bé tenir una prova PCR amb resultat negatiu feta 48 hores abans.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor