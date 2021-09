Indemnització de 15.500 euros per a una dona que va caure en unes obres al carrer a Sant Feliu de Guíxols

Cap responsabilitat per a l'ajuntament

El jutjat contenciós administratiu 1 de Girona ha condemnat una empresa concessionària a(Baix Empordà). Segons recull la sentència, la dona passava uns dies de vacances a la població i la matinada del 15 d'agost del 2019 va ensopegar amb unes tanques que senyalitzaven unes obres per reparar una avaria d'aigua.El jutjat remarca que l'ensopegada va serperquè les tanques estaven col·locades de tal manera que van quedar encavalcades, aixecant-se de terra i convertint-se així en un "obstacle perillós". La sentència conclou que l'ajuntament no és responsable de la caiguda.L'advocat de la dona, Óscar Álvarez, va interposar el recurs al decret del 22 de març del 2021 que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial que havia fet la dona pelspatits per la caiguda al carrer. Ara, el jutjat li dona la raó i descarta que la dona ensopegués per culpa d'una negligència.La sentència recull que la dona i el seu marit passaven uns dies de vacances a la població i que la matinada del 15 d'agost del 2019 van passar caminant peron hi havia unes obres per reparar una avaria d'aigua. Això impedia que els vianants passessin per la vorera i l'empresa va situar un perímetre provisional de tanques per impedir l'accés."No s'apreciaen el comportament de la demandant ja que resulta lògic que, en no ser possible caminar per la vorera, procedís a salvar l'impediment bordejant les tanques", conclou el jutjat que sosté que va ensopegar perquè la pota de la tanca "quedava aixecada" i que això "no era previsible". Per contra, afegeix la sentència, l'empresa concessionària hauria d'haver previst que els vianants intentarien sortejar el perímetre de seguretat passant a prop de les tanques i que col·locar-les de manera encavalcada podia suposar un risc.A més, la sentència també exposa que no s'ha acreditat que lesfuncionessin correctament ni que en aquest punt del carrer hi hagués "lluminositat plena" per veure la pota de la tanca i evitar ensopegar. "Resulta plenament previsible per l'empresa el fet que l'elecció d'aquesta forma de tancament implicava un risc alt de caiguda per a les persones que, amb tota seguretat, salvarien l'obstacle circulant al voltant de les tanques", conclou el jutjat.A l'hora de dirimir qui és responsable de la caiguda, la sentència apunta totalment a l'empresa i descarta l'ajuntament i la seva asseguradora perquè es tracta d'una concessió. El jutjat estima parcialment el recurs interposat per l'advocat Óscar Álvarez i condemna la concessionària a indemnitzar la dona amb 15.572,38 euros, més interessos.

