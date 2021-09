El Mercat de Música Viva de Vic tanca amb la participació de més de 600 professionals

El MMVV, un lloc per generar relacions a dins del sector. Foto: Clara Orozco/MMVV

L'edició de l'any vinent

Cocnert del Mercat de Música Viva de Vic. Foto: Clara Orozco/MMVV

Elha tancat aquest dissabte la seva 33a edició, un certamen que ha estat marcat per les restriccions, però que ha servit com a "punt d'inflexió" en la indústria musical. "Estem al principi de temporada, es plategen les programacions de l'any que ve i hi havia molta gent que no es trobava des de feia anys. El fet de veure música en directe, trobar-se de nou i plantejar negocis ha estat important", ha subratllat a l'ACN el director del MMVV, Marc Lloret.Les xifres ho demostren:. Amb la vista posada en la pròxima edició, Lloret desitja un certamen convencional, 100% presencial i amb escenaris grans.L'edició de l'any passat va ser del tot atípica per culpa de la pandèmia, però la d'aquest 2021 ha deixat entreveure un canvi. El certamen ha recuperat lai la música en directe, tot i les restriccions i les dificultats perquè, per exemple, no hi han pogut assistir tots els professionals que haurien volgut, sobretot de l'estranger.En total, el certamen ha reunit 626 professionals, 494 de catalans, 92 de la resta de l'Estat i 40 d'internacionals. També s'han presentat mig centenar d'empreses i s'han celebrat fins aDes del Mercat, subratllen que l'assistència de tants professionals evidencia la necessitat de reactivar el sector de la música en directe.Pel que fa als concerts, s'han exhaurit les entrades de 26, del total de 62 actuacions presencials que ha acollit el Mercat del 15 al 18 de setembre. A banda, una vintena d'artistes han estrenat els seus nous projectes, entre els qualsMés de 17.000 persones han assistit de públic, sense comptar els professionals acreditats. En els concerts, s'ha respectat el protocol sanitari, amb un seient assignat per persona i la obligatorietat de dur la mascareta durant tota l'actuació.L'organització del MMVV ja treballa en l'edició de l'any vinent amb el desig que sigui convencional, 100% presencial i amb escenaris grans. Tot i això, la incertesa continua present.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor