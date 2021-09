El republicà Francesc Viaplana, nou alcalde de la Seu d'Urgell

(ERC) ha estat investit aquest dissabte nou alcalde de la, càrrec que ostentarà fins al final de l'actual legislatura i que s'emmarca en l'acord de govern que van assolir ERC i JxCat després de les eleccions municipals del 2019.D'aquesta manera, el fins ara vicealcalde ha agafat el relleu de(JxCat), després d'obtenir majoria absoluta amb els 9 vots favorables de l'equip de govern d'. Per la seva banda, el grup municipal de Compromís x la Seu ha votat pel seu cap de llista (6 vots) i la regidora de la CUP ha donat el seu vot pel seu grup municipal (1 vot).Amb la celebració d'aquest, Jordi Fàbrega, fins aquest dissabte alcalde de la Seu d'Urgell, ha traspassat la vara d'alcalde a Francesc Viaplana, fins ara vicealcalde, portant a terme, així, l'acord assolit entre Junts i ERC després de les eleccions municipals. D'aquesta manera, Jordi Fàbregade legislatura, mentre que Francesc Viaplana ho farà els pròxims 21 mesos restants. A partir d'ara,, a més de les regidories de Projectes estratègics, Castellciutat, Hisenda i Intervenció i Seguretat Ciutadana.El ple ha comptat amb la presència de la consellera de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, Violant Cervera, el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, els exalcaldes de la Seu d'Urgell Albert Batalla, Jordi Ausàs i Amadeu Gallart, entre d'altres càrrecs polítics com diputats al Parlament de Catalunya, senador i exregidors del Consistori urgellenc, així com familiars tant de l'alcalde entrant com del sortint.En el seu discurs ja com alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, ha agraït a l'alcalde sortint "l’". "Quan vam forjar l'acord de govern, vam crear la vicealcaldia, una nova figura que ens servia per tractar-nos d'igual a igual, així hem funcionat fins ara i així continuarem funcionant”, ha ressaltat el nou alcalde.Viaplana ha afirmat que assumir l'alcaldia de la Seu és "l'honor polític més gran que hi pot haver". "Crec sincerament que vivim en un indret privilegiat. Tot i això, soc plenament conscient dels reptes que tenim per davant. Fins ara hem dedicat tots els nostres esforços i recursos a la ciutat, però encara ens queda molt per fer", ha afegit.

