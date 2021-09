ERC del Baix Llobregat s’oposa a l’ampliació del Prat i en reclama el traspàs de la gestió

Las’oposa a una ampliació deque afecti l’espai natural de la Ricarda.El col·lectiu republicà, el segon amb més militants de Catalunya després del de Barcelona, ha votat majoritàriament a favor d’una proposta de resolució en la qued’ampliar la terminal amb l’allargament d’una tercera pista.La formació considera que l’executiu de Pedro Sánchez “simplifica” un “debat complexe” com és el de l’ampliació de l’aeroport i defensa el traspàs de la gestió de l’aeroport i de les infraestructures estratègiques bàsiques de Catalunya. En aquest sentit, també reclamen al govern de l’Estat una “i una implantació de l’impost sobre les emissions de carboni.La proposta no ha comptat amb cap vot en contra iLa votació dels republicans arriba un dia abans de laen contra de l’ampliació. Una delegació d’ERC assistirà a la mobilització encapçalats per Raül Romeva, encara que cap membre del Govern s’hi deixarà veure.

