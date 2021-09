Tarda de tempestes fortes i irregulars arreu de Catalunya

Tarda de dissabte amb, amb xàfecs sobtats sovint acompanyats de. Els Bombers de la Generalitat han rebut una vintena d'avisos per les pluges entre les 14 i les 16 hores, la majoria concentrats al Vallès Occidental, Barcelonès i Baix Llobregat.Gran part de les actuacions han estat per retirar algunt o per atendrea la via pública. A Castellbisbal, els Bombers han hagut deper l'aigua en un carrer del polígon industrial del Llobregat, sense més conseqüències. Destaquen registres com els 60 litres de Sant Feliu de Codines, els 50,3 litres de Sant Andreu de la Barca o els 35,9 litres de Castellbisbal.En aquesta última població del, 23 litres han caigut en només mitja hora. Protecció Civil ha emès un avís de temps violent en les properes hores a l', i amb menys probabilitat al. Pot caure pedra de diàmetre superior als 2 centímetres, haver-hi ratxes de vent superiors als 100 km/h i/o esclafits.

