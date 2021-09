Puigdemont apel·la l’esperit d’«unitat» de l’1-O per assolir la independència

És un honor immens haver rebut la Medalla Carrasco i Formiguera. Gràcies a la fundació de @DemocratesCAT i especialment a la família Carrasco Azemar per haver decidit atorgar-me-la, i fer-ho a la Casa Macià de Prats de Molló. Gràcies de tot cor! pic.twitter.com/o2BSOy543m — Carles Puigdemont (@KRLS) September 18, 2021

L’expresident de la Generalitat,, ha reivindicat aquest dissabte des de Prats de Molló el paper del republicàha reivindicat l'1-O i el seu compromís per assolir la independència: "Reitero el nostre compromís insubornable, avui encara més, amb allò que en nom de el poble de Catalunya vam decidir col·lectivament que teníem de fer".El líder de Junts ha advocat per avançar cap a aquest objectiu "de la manera en què vam guanyar, que és units, que és acceptant tots els matisos, tots els accents de l'catalanisme".En el seu discurs, ha lloaten el seu paper a l’exili i el combat lliurat contra la repressió de l’Estat espanyol: “Estimar la història és fer-se respectar. La dignitat del ésser humà no es toca”, ha assegurat Puigdemont, que ha rebut lades de la, ubicada a la localitat de la Catalunya Nord. El reconeixement ha anat a càrrec de Demòcrates, la família Carrasco i Azemar i FUNDEM.En un missatge al seu compte de Twitter, Puigdemont“de tot cor” i ha assegurat que és un honor rebre’l. La medalla Carrasco i Formiguera ha estat atorgada en anys anteriors a Muriel Casals, a títol pòstum, i a l’Associació d’afectats per l’1-O.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor