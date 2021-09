La desorbitada xifra que demana Chris Evans per tornar a fer de Capità Amèrica

El popular superheroipodria tornar a la gran pantalla, però l'actor que l'ha interpretat fins ara no ho posa gaire fàcil. Segons publiquen diversos mitjans nord-americans,hauria mostrat el seu interès per tornar a carregar amb el mític escut una pel·lícula més a canvi d'un sou desorbitat:Per més estrambòtica que sembli aquesta xifra, hi ha altres actors dins de l'que tampoc s'han quedat gaire lluny. En aquest sentit, l'actor que interpreta a, Robert Downey Jr., ja es va embutxacar 75 milions per sortir a Endgame, la que seria la seva última pel·lícula encarnant les vinyetes dels còmics de. Altres com Chris Hemsworth () o Scarlett Johansson () han arribat a cobrar al voltant dels 15 milions per estrena., no tan sols havia de ser la darrera aparició d'Iron Man, sinó també de l'estimat Capità. Després de retornar les sis Pedres de l'Infinit a la seva línia temporal,no torna al present i decideix quedar-se al passat ballant als braços de la seva estimada, Peggy Carter. Al final del film, el supersoldat torna a aparèixer; però ja com a octogenari i fent entrega de l'escut al que serà el seu successor, Falcon.Així doncs, si Capità Amèrica ja havia acabat la seva trajectòria com a superheroi, com podria tornar? Doncs la resposta la té la sèrie televisiva, on el príncep asgardià destrueix una mena de règim temporal (TVA) i provoca l'. A partir d'ara, totes les línies temporals són possibles, igual que el viatge entre aquestes. Per tant, l'Steve Rodgers d'una altra realitat podria trepitjar de nou, i força aviat, el nostre univers.

