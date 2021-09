La cultura popular torna als carrers: Tortosa es converteix en Ciutat Gegantera

agafa aquest diumenge el relleu de Castellbisbal i esdevindrà la XXXIIIDurant tot el cap de setmana, s'han organitzat activitats relacionades amb el món geganter perLa ciutat aplegarà una setantena de colles geganteres que participaran en els actes. Aquest dissabte, s'ha viscut un dels moments més emotius, ja que la colla gegantera de Tortosa haelsen la ballada de les colles locals. "No m'esperava que tinguéssim un nivell de canalla tan bo, s'ho han pres amb molta il·lusió, volen sortir cada dia perquè se'ls estimen molt", ha afirmat el cap de la colla gengantera de Tortosa, Marc Centelles.Tortosa s'ha convertit en l'. Aquest dissabte al matí, ja s'han celebrat alguns dels actes programats com la ballada de les colles locals que s'ha fet al parc municipal Teodor Gonzàlez. Ara bé, un dels moments més esperats de la jornada ha estat el primer ball dels gegantons Rufo i Rubí. Les figures fan uns dos metres d'alçada i pesen divuit quilos i han estat apadrinats pels geganters de Castellbisbal. Els seus portadors han entusiasmat al públic i han rebut forts aplaudiments després de la ballada.Segons ha explicat Centelles, la creació dels nous gegants va començar fa mig any i no s'esperaven que tinguessin tanta bona rebuda entre els més menuts. "Són de fibra i representen les figures més importants de la nostra ciutat, poder anar a altres ciutats amb ells suposa pujar el nivell dels gegants i de la cultura, és molt important per la nostra colla i ciutat" ha expressat. En. Van néixer el 1957 i estanen la parella deEntre els actes d'aquest matí, també destaca la inauguració del monument commemoratiu per recordar que Tortosa s'ha convertit en la XXXIII Ciutat Gegantera de Catalunya. L'alcaldessa Meritxell Roigé ha estat l'encarregada de destapar la placa commemorativa. "Agraïm la feina de la colla gegantera perquè aquest cap de setmana tothom podrà xalar i viure la imatgeria dels gegants, cucaferes i la cultura popular de diferents llocs del nostre país", ha dit Roigé. Per això, s'han organitzatde les colles de diables, entre d'altres.

