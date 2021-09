Aitana té una nova rival: el pollastre de l'àvia Antonia arriba amb força

Os presentamos KFC x Antonia, una colaboración con mi abuela. Tres tiras, dos alitas, una pieza, bebida y un complemento por si te quedas con hambre. Con extra de amor, por supuesto. pic.twitter.com/SMH66iCA5c — KFC (@KFC_ES) September 15, 2021

. Si fa uns dies la cantant catalana va causar polèmica per l'anunci del seu menú preferit deperquè els seus fans també el puguin tastar,per robar-li la fama.La cadena de menjar ràpid de pollastre fregita les xarxes socials. L'enginyós community manager de la companyia a l'Estat espanyol ha presentat la. "Tres tires, dues aletes, una peça, beguda i un complement per si et quedes amb gana. Amb extra d'amor, per descomptat", han anunciat per sorpresa.I és que l'anunci, malgrat semblar una broma o ocurrència divertida, és de. Els clients poden comprar aquest menú tan original a través dels establiments com en aplicacions mòbils.S'espera però, que l'Antonia sí pugui menjar-se el seu menú i no com l'Aitana, qui va confessar fa uns dies que no pot tastar la seva creació perquè li van detectar intolerància al gluten una vegada ja havia fet la campanya publicitària.

