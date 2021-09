Vaga a Betevé després d'un pla de reajustaments i acomiadaments

Elper als propers dies 23, 24, 25 i 29 de setembre. Unes dates que coincideixen amb les celebracions de la Mercè i el plenari municipal del mes de setembre de l'Ajuntament de Barcelona.Tot i això, s'ha pactatdurant aquestes jornades i es garantirà l'emissió en directe del pregó de la Mercè el dijous 23 de setembre i la cobertura informativa del plenari municipal de dimecres 29 de setembre.Així doncs, la vaga parcial convocada, especialment en directe. El dijous, 23 de setembre, hi haurà aturades de 18 h a 1 h de la matinada, tot i que a les 19 h hi haurà la retransmissió en directe del pregó de la Mercè. El divendres i dissabte, 24 i 25 de setembre, també hi haurà el mateix horari de vaga i l'informatiu 'btv notícies vespre' tindrà una durada de 15 minuts i s’emetrà de 19.30 a 19.45 h el divendres i de 20 h a 20.15 h el dissabte.El dimecres, 29 de setembre, la vaga serà de 10 h a 16 h. Aquí, aquell dia, l'informatiu 'btv notícies migdia' tindrà una durada de 15 minuts i s’emetrà de 14 h a 14.15 h, i es garanteix la cobertura informativa sobre el plenari municipal previst aquest dia.

