Les tres sorprenents samarretes del Barça per a la propera temporada

❗️EQUIPACIONES



Según @mundodeportivo estos son los diseños de las camisetas del Barça para la temporada 2022/23 🔵🔴



⚪️❌ Sorprendente tercera equipación, blanca, en homenaje a los 30 años de la creu de Sant Jordi de la Generalitat#BarçaLive #FCBarcelona pic.twitter.com/RzQpqQiwKh — CLAM CULÉ (@CLAM_CULE_) September 18, 2021

La camiseta oficial delper a lano deixarà indiferent a ningú. Segons ha pogut avançar Mundo Deportivo, la primera equipació del FCB tindrà un disseny menys radical que l'actual i. Això sí, ho farà amb una nova imatge on primaran tres colors: els clàssics blau i grana i l'"obsidian" -un color blau marí fosc del pantone de Nike-. L'"" predominarà en el contorn de la samarreta, especialment a la zona de les mànigues i el coll.Les lletres reservades als espònsors serien de color daurat; que també s'utilitzaria per als dorsals i el nom dels jugadors. Per altra banda, els pantalons i les mitges tornarien a recuperar el nou color "obsidian" atorgant a l'equipació unPer altra banda, la segona equipació serà tota d'un color groc mostassa; mentre que la tercera equipació també sorprendrà. Serà unaenmig de la samarreta de color blau i grana en homenatge al 30è aniversari del guardó que el club va rebre de la Generalitat de Catalunya.

