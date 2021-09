Mor el director de cinema Mario Camus

Fallece el cineasta Mario Camus en Santander. Autor de clásicos de nuestro cine como Los santos inocentes, La colmena, Los días del pasado o Esa mujer. Recibió el Goya de Honor en 2011. pic.twitter.com/vG09t5AZFC — Academia de Cine (@Academiadecine) September 18, 2021

El director de cinemaAixí ho han informat fonts familiars, que han explicat que es trobava a Santander, la seva ciutat natal. Pertany al la generació del, juntament amb Carlos Saura, Berlanga, Bardem i Basilio Martin Patino, entre d'altres.L'Acadèmia espanyola de Cinema ha lamentat la mort del conegut director a través del seu compte de Twitter i n'ha recordat els seus èxits. I és que tot i ser reconegut per la direcció de Los Santos Inocentes, Camus era unCamus va ser guardonat amb ell'any 2011 per la seva tasca durant tota una vida al món cinematogràfic. A nivell internacional, el cineasta va aconseguir l'al festival de cinema dede 1983 i la menció especial del jurat ecumènic alde 1984 per La Colmena.

