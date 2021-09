Fort descens de la Covid als hospitals catalans

CONTAGIS 980.124 (+989) INGRESSATS 578 (-51) UCI 210 (-6) DEFUNCIONS 23.806 (+5) Rt 0,88 (=) REBROT EPG 80 (-3) VACUNACIÓ DOSI 1 5.845.526 (+10.266) DOSI 2 4.954.747 (+11.515) Actualització: 18/09/2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 5.845.526 ( +10.266 ) 82,7% (+0,2) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 5.621.684 (+15.673) 79,6% (+0,3) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 134.464 (-78.597) Actualització: 18/09/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.384.504 (+23) REBUIG A LA VACUNA 85.520 (+14) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 7.460.162 Dosis Moderna/Lonza: 1.264.891 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.629.170 Dosis Janssen: 342.202 Actualització: 13/09/2021

Lade la pandèmia de la Covid està gairebéi en les últimes 24 hores els hospitals catalans han patit un. Concretament, han rebut l'alta 51 pacients hospitalitzats, que deixen el total en 578. Pel que fa a les, s'han alliberat 6 llits, que deixa el total de malalts crítics enEn les últimes 24 hores s'han declarat 989 nous contagis. Salut ha notificatque situen el total de persones que han perdut la vida per la malaltia des de l'inici de la pandèmia en 23.806.i el risc de rebrot segueix batent rècord: se situa en 80 (-3), nivells que no es veien des del juliol del 2020. El 3,02% de les proves que s'han fet en la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies baixa de 98,82 a 95,67, mentre que a 7 dies baixa de 44,00 a 42,39.Lacontinua a baixa velocitat. En les últimes 24 hores han rebut la vacuna 21.781 persones, de les quals a un total de 10.266 se'ls administrava la primera dosi. 15.673 catalans han completat la seva pauta vacunal, bé perquè han rebut la segona dosi o perquè només en reben una per haver passat la malaltia.El percentatge de població major de 12 anys, la que pot rebre fins ara el fàrmac que protegeix del coronavirus, amb la pauta completa és del 79,6%, id'aquest rang d'edatcontra la Covid.

