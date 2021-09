Els Estats Units admeten que van matar set nens «per error» a l'Afganistan

Elha reconegut aquest divendres que elllançat a finals d'sobre un complex residencial a"va ser un error", perquè amb ell no es va eliminar a un integrant d'de Jorasán (ISKP), la seva filial a l', com estava previst, sinó a deu civils, entre ellsLa màxima autoritat del, el general, ha reconegut aquest divendres els fets amb la presentació de les conclusions d'una investigació interna, informa la CNN. "Aquest atac es va prendre amb la convicció que evitaria una amenaça imminent per a les nostres forces i els evacuats, però va ser un error i ofereixo les meves més", ha dit McKenzie, qui ha assumit la "total responsabilitat".Al principi, el Pentàgon havia assegurat que "l'", que es va dur a terme amb, havia aconseguit acabar la vida d'almenys un col·laborador d'ISKP, encara que també va reconèixer tres morts civils. En aquella ocasió, el Comandament Central va afirmar que es van produir, el que confirmava una "substanciosa quantitat de material explosiu" en un dels vehicles de la zona. L'informe d'ara redueix les "explosions" a "esclats".L'atac llançat pelses va produir com a resposta a l', la filial d'a l'Afganistan dies abans a l'aeroport de Kabul, enmig de les operacions d'evacuació de ciutadans estrangers i col·laboradors afganesos, en el quali desenes de civils.

