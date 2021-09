La brillant benvinguda d'un professor de la UAB als alumnes

". Amb aquesta original presentació ha donat la benvinguda als seus alumnes un professor de la(UAB)., que és docent a l'assignatura "Equacions Diferencials" del segon curs del grau de, ha volgut donar un toc d'humor a la tornada a les aules després de l'estiu.Els motius a favor i en contra no poden ser més còmics. Els pros, entre d'altres, són ser de, que defineix com, fer classes a les 12 del migdia, tenir il·lusió per fer classes, saber com funciona elde pressa. Més enllà de les seves característiques com a professor, també reconeix ser deli celebra que "van detenirés el presi".Entre les contres de tenir-lo de professor, Algueró destaca fer classes a les 9, que fa 4 anys estava assegut on ara els alumnes (això també ho defineix com un avantatge), només haver tingut tres anys per practicaro que un dia se'l trobin dei els hi faci vergonya haver de saludar-lo. Si això passa, ja deixa clar què fer: "".

