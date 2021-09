Cop de bàcul del bisbe de Vic contra Novell, a qui acusa de «paternitat abandonada»

i designat com a administrador interí de Solsona,, contraper la seva renúncia al bisbat . En la carta dominical del proper diumenge , Casanova escomet contra el ja bisbe emèrit, això sí, amb to episcopal, o sigui suau. A la diòcesi de Solsona, encara hi ha molta gent que se'n fa creus del que ha passat amb Novell i entre els més astorats continua estant el seu successor interí., assegura.Casanova no dona crèdit al que ha passat i ho expressa amb paraules fortes en un document que porta per títol:. Hi diu, entre d'altres coses, que al saber que entre els motius de la renúncia de Novell hi podia haver raons de tipus sentimental, el sentit de "pèrdua" es va incrementar i parla deDesprés de carregar fort contra l'emèrit de Solsona, Romà Casanova demanaper ell i diu que Novell "té la seva dignitat inelienable". Lamenta el "circ mediàtic" que, segons ell, s'ha produït entorn la fugida de Novell -que- i les notícies que han anat apareixent sobre ell i reclama "fugir d'especulacions vanes". Fa uns dies,va informar que l'associació No és Teràpia havia denunciat davant el ministeri d'Igualtat el suport que novell havia donat a lesadreçades a persones homosexuals.El prelat vigatà es pregunta "Què voleu de nosaltres en aquesta situació que ens pertoca de viure?". Casanova fins i tot esmenta un episodi de la vida de Jesucrist quan, anant amb barca pel llac de Galilea enmig d'aigües procel·loses, va veure por en les mirades dels deixebles. Jesús va ordenar aleshores al mar i al vent que fessin bondat i la barca va recuperar estabilitat, tot dient-los: "Per què sou tan covards? Encara no teniu fe?". Casanova vol donar ànims als feligresos i els assegura que Déu mai els abandonarà: "i experimentar la força de la seva mà que no deixa que ens enfonsem".

