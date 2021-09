Un poble del Priorat alerta els nouvinguts que es queixen: sonen campanes i no ho canviaran

Cartells al Pirineu

Cartell col·locat a Prullans per avisar els turistes Foto: ACN

Molts pobles agrícoles pateixen l'escarni de diversos visitants que no suporten els costums autòctons., que ha decidit col·locar un cartell per alertar tots els seus visitants. Diu així:. Aquí tenim campanes que toquen regularment. Ramats que viuen a prop". Les hores del poble, com a molts indrets rurals de Catalunya, són marcades per la campana de la vila. Diversos nouvinguts, però, es queixen del soroll.A Marçà hi viuen unes 600 persones i més d'una trentena són veïns nous. Aquests últimspel soroll de les campanes, el dels tractors o fins i tot de la pudor que provoquen les granges que hi ha a prop. Les protestes no han agradat als veïns de tota la vida del poble del Priorat, que veuen amb bons ulls les consignes col·locades en el cartell. Aquest especifica:En cas contrari, aquí trobareu una càlida benvinguda i molta simpatia".TV3 ha parlat ambque asseguren que els veïns que visquin al poble han de saber adaptar-se a la normativa i els costums que hi ha. Des del consistori són contundents: les campanes no es tocaran. Posen l'exemple dels camions de la brossa a les ciutats, que molesten centenars de persones durant la nit. "A Catalunya hi ha molts pobles, que vagin a un altre", explica l'alcalde Josep Maria Piqué a la televisió pública. No és l'únic cartell d'un poble català que decideix advertir els nous visitants que s'endinsin en el seu municipi.va impulsar el juny una campanya per facilitar la convivència entre l'activitat turística i la del sector primari a les comarques de muntanya.A base d'ironia,(a la Cerdanya) on alerten els turistes dels "riscos i perills" si entren en aquestes zones. "Atenció visitants", els apel·len, mentre els expliquen que poden trobar campanars que toquen regularment, ramats amb esquelles o pagesos treballant.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor