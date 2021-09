Koeman revela una tensa conversa amb Laporta a l'estiu

, però no em deixis amb aquesta incertesa". Així de clar va serambaquest estiu quan el president li va comunicar que estaven buscant-li un relleu a la banqueta del. Aquest i altres detalls han estat revelats pel tècnic holandès i pel seu agent en el documental, emès en exclusiva alsLes declaracions demostren el tens estiu viscut a les oficines del, enmig d'un caos per ladel club blaugrana després de la presidència de. "Laporta va dir que necessitava dues o tres setmanes per trobar un nou candidat, i que si no el trobava, llavors el Ronald podria seguir a la banqueta", explica, agent de l'holandès.El mateix Koeman matisa els fets: "Sempre ens hem portat bé, però en un moment de l'estiu em diu que téi que necessita temps perpel meu lloc". És llavors quan Koeman demana al president blaugrana que no el mantingui més temps amb aquesta "incertesa".La frase textual de l'entrenador és prou clara: "El president està aquí per prendre decisions i li vaig dir queper entrenar l'equip i així acabaríem amb la història". Finalment, però, Laportaque el convencés per la banqueta, i tot i que penjant d'un fil -aquest mateix dijous la junta directiva va estudiar destituir-lo-, Koeman segueix sent entrenador del Barça.

