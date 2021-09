Per què hi ha gent que envelleix abans? Així pots evitar-ho

La humanitat gaudeix, cada vegada més, d'una esperança de vida molt més llarga. A mesura que les persones sumen anys, el cos envelleix i canvia. Això no és igual per a tothom:, encara que l'envelliment sigui un factor que afectarà a tothom, independentment de la seva rapidesa. Però,El president de la, el cirurgià plàstic estètic i reconstructiu, el doctorassegura en una entrevista a InfoSalus que sí que es pot frenar el procés d'envelliment. Tot i això, adverteix d'un punt molt important:. "Per a això és necessari portar una dieta adequada, evitar les coses que no són saludables, com els fregits, les margarines, les farines, la sal, la carn vermella amb moderació, els dolços amb moderació (un cop a la setmana com a màxim); sent(com la brioixeria), perquè després de la seva ingesta es produeixen pics d'insulina molt importants que poden arribar a ser molt perniciosos per a la nostra salut", recomana. És més, destaca que "menjar menys allarga la vida", una afirmació que indica que compta amb un aval científic darrere important, de manera que influeix en un 25% de la nostra longevitat, mentre que un altre 5%, per exemple, la zona on visquem.Així, un altre dels trucs per retardar el nostre procés d'envelliment, segons el president de la SEMAL, és la realització d'exercici físic:, encara que si s'és una persona esportista, es pot excedir. Segons la seva opinió, també ha d'haver-hi un control diari de l'estrès i el bon humor.El doctor Serres defensa al seu torn que hem de portar un control important sobre el son, ressalta que aquest ha de ser reparador, entre les 7 i les 9 hores diàries, sense despertar-nos intranquils o cansats al matí. Diu en aquest context que és molt bona la migdiada per la major part de persones.