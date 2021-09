L'oposició a l'ampliació del Prat es posa a prova al carrer després de la paralització del projecte

Sense consens entre governs

La manifestació d'aquest diumenge a Barcelona contra l'ampliació del Prat serà la prova de foc del moviment contrari al projecte d'. L'oposició a la inversió dea les instal·lacions aeroportuàries ha generat molt de soroll des que es va fer públic l'acord entre l'Estat i la Generalitat el passat 2 d'agost , fins i tot, ha aconseguit dividir els dos executius implicats en el pacte. Tot plegat ha desencadenat amb la suspensió del projecte per la falta de "compromís" entre les parts.Aquest fet no ha fet enrere a les més deque mantenen la convocatòria contrària al pla de creixement del Prat. Encara no es pot excloure cap possibilitat, perquè fins al 30 de setembre hi ha temps per reconduir les desavinences entre les parts i incloure el projecte al, el primer tràmit imprescindible per a dur-lo a terme. Malgrat això, Pedro Sánchez, president del govern espanyol, va tancar aquest dimecres la porta a l'ampliació després de reunir-se amb Pere Aragonès al Palau de la Generalitat Tot i el soroll de les darreres setmanes, cap membre delparticiparà en la mobilització contrària al projecte, possibilitat que fins i tot havia suggerit la portaveu de l'executiu,a favor de la proposta d'Aena, per això no s'esperava l'assistència dels seus representants a la protesta d'aquest diumenge. Tanmateix,sobre aquesta qüestió sí que havia generat dubtes sobre la possible presència de consellers republicans el diumenge a Barcelona. De fet, va ser un dels principals arguments que va fer servir la part espanyola per justificar l'anul·lació del projecte. Finalment, el partit d'Aragonès ho ha descartat per no engrandir -encara més- el distanciament amb els socis de Govern.De totes maneres, els republicans hi envien una comitiva encapçalada peri la portaveu adjunta dels republicans al Parlament,, així com alguns diputats del, el, eli l'. Tot i això, el partit no té una posició clara. Fonts republicanes expliquen que laes definirà en elprevist pel 25 de setembre, on es debatrà la proposta de resolució que ha presentat la direcció del partit. Entre els punts, inclou la millora de les infraestructures aeroportuàries i ferroviàries i l'oposició a l'ampliació de la tercera pista pels efectes en l'espai protegit de. Així doncs, la principal proposta que es posarà sobre la taula és una ampliació de les instal·lacions aeroportuàries que "protegeixi els espais naturals i l'equilibri territorial".En canvi, des de la plataforma contrària a la inversió del Prat, formada per la, reivindiquen que l'oposició al projecte "va més enllà dels efectes mediambientals sobreo l'espai natural del". Denuncien que des dels mitjans i certs sectors polítics interessa centrar el debat "solament en aquestes dues qüestions" i insisteixen que la demanda principal és "l'aturada definitiva del creixement del port i l'aeroport", un pas que consideren imprescindible "per fer front a la crisi climàtica, l'agreujament del model turístic, de l'interès general i del model econòmic".És la línia discursiva que envolta la mobilització d'aquestal carrer Tarragona de Barcelona, on està prevista la confluència de diverses marxes provinents del, elelMentrestant, en el camp polític, se segueixen produint declaracions entre representants de les dues parts que. La ministra de Transports, Raquel Sánchez, exposava aquest dimarts que la Moncloa no és partidària de la pròrroga de la negociació perquè podria endarrerir almenys un any l'aprovació del nou DORA, que a part de la inversió del Prat, contempla el conjunt d'inversions que s'han de fer entre el 2022-2026 en la resta d'aeroports de l'Estat. "No hi ha unaper part del Govern per poder fer una inversió que és estratègica", remarcava Sánchez dimecres des de Barcelona. Aragonès reconeixia queentre executius sobre la proposta d'Aena.Així doncs, amb unabans del 30 de setembre -quan està prevista l'aprovació del DORA- no s'augura un acord in extremis entre les parts. De totes maneres, cal mirar-s'ho amb prudència i esperar fins al darrer moment, ja queper prorrogar el document vigent, ja sigui per un acord entre l'Estat i la Generalitat o perquè el govern central allarga la validesa del document actual a través d'un decret llei. Una incertesa que manté en alerta els moviments socials contraris a l'ampliació, els quals demanen la mobilització "massiva" en la convocatòria de diumenge: "No abaixem la guàrdia! El projecte pot ressuscitar", alerten des de les xarxes socials.

