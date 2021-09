Guardiola, enfrontat amb l'afició del City: «Si soc un problema, marxaré»

Enfrontament entrei els aficionats del. El motiu ha estat un comentari de l'entrenador català després del partit de Champions d'aquest dimecres, en què va demanara l'estadi. Això ha aixecat les crítiques de l'afició -fins i tot del club oficial de fans dels citizens- i Guardiola, lluny de rectificar, ha negat que s'hagi de disculpar i ha deixat un missatge d'avís:​"M'agradaria que vingués més gent al pròxim partit. Ho necessitem perquè serà dur i ells -els aficionats- són molt bons. Us convido a tots a mirar el partit", havia afirmat el tècnic de. Les paraules han estat mal rebudes pels aficionats i fins i tot eloficial del City,, li ha dit que "hauria de centrar-se a entrenar" i que no sap les complicacions de la gent per arribar a l'Davant la polèmica, Guardiola s'ha reafirmat en el seu missatge: "; només vaig dir que necessitàvem el suport de l'afició, tant em fa quants en vinguin, jo només els convido que vinguin i gaudeixin del partit, perquè", ha explicat. A més, sobre l'enuig dels aficionats, també ha explicat que si algun dia tingués un problema amb ells, es quedaria. "Quan cometi errors em disculparé, però no ho faré pel que vaig dir", ha finalitzat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor