WhatsApp convertirà imatges en «stickers» tocant un sol botó

Enviarper WhatsApp serà més senzill aviat, amb una nova funció de la popular plataforma de missatgeria propietat de Facebook. La futura versió beta de la versió d'escriptori deafegirà l'opció de convertir les fotografies que enviem en stickers.Aquesta nova possibilitat permetrà per exemple, amb l'avantatge que no seran arxius multimèdia i tindran menys mida, de manera que serà més ràpid descarregar-los i ocuparan menys espai al mòbil, segons WABetaInfoNo és l'única novetat que prepara el servei de missatgeria per a les pròximes setmanes, com ara elo utilitzar WhatsApp amb el mòbil apagat o fora de cobertura, una opció que ja està disponible per a molts usuaris.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor