Cap conseller d'ERC assistirà a la manifestació contra l'ampliació del Prat

Cap delsassistirà aquest diumenge a lacontra, segons ha explicat aquest divendres el mateix partit. En un comunicat, Esquerra ha fet públic els noms que sí que assistiran a la mobilització, entre els quals no hi ha ni el president, ni elsrepublicans de l'executiu.Així doncs, lad'ERC que assistirà a la manifestació aestarà capitanejada pels exconsellers. Entre altres membres del partit republicà també hi haurà els diputats al Parlament,Alguns dels altres representants dels republicans seran la diputada al Congrés,; la diputada al Senat,; l'eurodiputada; els regidors d'ERC a Barcelona,i Max; i la secretària de Transició Ecològica i Habitatge,. Aquesta delegació se sumarà al bloc 3 de la concentració, anomenat "en defensa del territori".D'aquesta manera, cap membre deles manifestarà en contra del projecte, segons ha pogut saber Europa Press, ja que com era de preveure, tampoc cap representant dea l'executiu anirà a l'acte de diumenge organitzat per les plataformes

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor