Pinten un mural en contra de l'ampliació de l'aeroport a la Gran Via

La possible ampliació de l'aeroport del Prat ja té mural reivindicatiu a la ciutat de Barcelona. L'artista encarregat de l'obra és Roc Blackblock, que demana menys avions i més vida en una peça ubicada a la Gran Via, a l'entrada de la capital catalana.El mural inclou dos avions que volen en direcció a un ocell. Cadascun d'ells descarrega símbols d'euro i aeronaus més petites, com si fossin bombes. Segons expliquen fonts municipals a La Vanguardia, la pintura està promoguda per un "grup d'entitats i organitzacions de l'àmbit social, veïnal i ecologista de la ciutat".L'autor, Roc Blackblock, també va pintar el mural censurat de Pablo Hasél després del seu empresonament a principis d'aquest 2021 i que operaris de l'ajuntament també van esborrar. El mural del rei emèrit Joan Carles I va ser substituït per una nova versió que hi apareix la figura del monarca emèrit, de l'actual, Felip VI, i de Franco.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor