Salut comença a administrar la tercera dosi de la vacuna en residències

, la primera persona vacunada contra la Covid-19 a Catalunya, ha estat aquest divendres una de les primeres usuàries de residències a rebre la tercera dosi de la vacuna. El Departament de Salut ha començat així a injectar aquesta punxada de reforç a les persones grans que viuen en residències geriàtriques.La consellera de Drets Socials,, i la secretària de Salut Pública,, han acudit a la residència Feixa Llarga de l'Hospitalet de Llobregat, la primera residència on ja es va posar la primera dosi de Catalunya el 27 de desembre.La Comissió de Salut Pública va aprovar aquest dijous l'administració de lade la vacuna anticovid a persones grans que viuen en una residència. També es va aprovar que rebin una tercera punxada els, com ara els pacients amb hemodiàlisi o en tractament per un càncer. També les persones amb síndrome de Down més grans de 40 anys.La ministra de Sanitat, Carolina Darias, va informar aquest dimecres que continua oberta l'que puguin rebre la tercera dosi del fàrmac que protegeix contra la malaltia causada per la Covid.

