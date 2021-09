Un rival del Madrid a la Champions respon en català a un usuari que no entén el rus

Benvingut, Abdul Bassit

El nou jugador de l'FC "Sheriff" va ser el davanter centre de Ghana - Basit Abdul Khalid. Després d'un examen mèdic, el jugador i la direcció de el club van posar les seves signatures a peu de l'contracte de treball. — FC Sheriff (@FotclubSheriff) September 17, 2021

...dels quals 50 partits jugats. En 2019, va signar un acord amb el FC Albània "Teuta" (una recent rival del nostre club en les qualificacions de la Champions). L'últim club Khalid era "Esperance" - Tunísia club de futbol de Tunísia... — FC Sheriff (@FotclubSheriff) September 17, 2021

Som més del @FotclubSheriff que del Barça @RandomUser @cmrlpx

Quan s'enterin que hem demanat la samarreta ens conviden a veure un partit de Champions pic.twitter.com/ee2ibPWX3T — Garbo (@byorderofAlca) September 17, 2021

El davanter de Ghana també té experiència a la Lliga de Campions de la CAF i de la Lliga Europea de la UEFA.

L'equip de l'FC Sheriff content de donar la benvinguda a Basit Abdul Khalida i li desitja èxit en un negre i groc samarreta del nostre club.

Servei de premsa del xèrif FC — FC Sheriff (@FotclubSheriff) September 17, 2021

El futbol, a vegades, ocupa un espai en la geopolítica mundial d'una gran rellevància. Un dels grans exemples d'aquesta temporada han estat els enfrontaments entre la selecció espanyola i la de, estat independent que l'Estat no reconeix de manera oficial., a més dels intents per esquivar la possibilitat de pronunciar el nom de Kosovo per part dels futbolistes espanyols, va deixar un reguitzell de moments molt tensos. I una situació similar es viu a la, amb la classificació del Sheriff de Tiraspol per a la competició., un estat que no té cap reconeixement internacional fefaent, però que segueix jugant a les competicions domèstiques de Moldàvia -com ho fan altres països amb els seus equips, com Mònaco o els d'Andorra-. Ha estat el primer del país postsoviètic en classificar-se per a la Champions i ha aterrat al grup delamb qui s'enfrontarà el pròxim 29 de setembre i al novembre.L'equip, que té un mínim recorregut a Europa i molt pocs seguidors fora de les seves fronteres, fa feina de formiga a les xarxes per donar a conèixer el seu equip i els seus jugadors.perquè no entenia cap de les seves piulades.En la presentació d'un nou jugador de l'equip de Tiraspol,ha interpel·lat el compte de Twitter del Sheriff amb una resposta amigable, "ja que no entenia res del que deia però els hi regalava el seu like". En aquesta situació i de manera sorprenent,, traduint del rus el que deia la piulada original.Des del club han fet diverses piulades més,, per explicar l'origen del jugador ghanès que aterra al seu vestuari i quina ha estat la seva trajectòria futbolística. La xarxa ho ha rebut amb una gran satisfacció.

