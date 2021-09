Collboni relleva Rosa Alarcón com a regidora de Mobilitat de Barcelona

TMB posa en marxa dilluns un bus exprés per connectar el centre amb Glòries i Francesc Macià

TMB posa en servei dilluns vinent la primera línia d'autobús semidirecta XPRESBus X1 per connectar el centre de la ciutat amb Francesc Macià i Glòries amb freqüències de vuit minuts. El nou servei estalviarà entre un 30% i un 40% de temps respecte a altres línies, segons l'operador de transport metropolita, que estudia ampliar el trajecte de la nova línia fins a Maria Cristina.

El tinent d'alcalde de Barcelona,, ha anunciat aquest divendres elde la regidora de Mobilitat,, que passarà a ser portaveu del grup municipal del PSC i es mantindrà com a regidora de districte d'Horta-Guinardó.Assumeix les competències de Mobilitat, tinenta d'alcaldia d'Agenda 2030, Transició Digital, Esports i Coordinació Territorial i Metropolitana. Bonet assumeix també la presidència de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i de l’Institut Metropolità del Taxi.El canvi, segons el dirigent del PSC de Barcelona, respon a la voluntat de reforçar el posicionament estratègic de Barcelona en el context postcovid en què la majoria dels fons europeus aniran dedicats a la descarbonització. En aquest sentit s'emmarca l', que a la capital catalana mou cada dia dos milions de persones.L'àrea de mobilitat, una cartera clau en les polítiques del govern municipal d', passa de dependre de la tinença d'alcaldia que encapçala(Barcelona en Comú) a ser una tinença més.Els canvis han estat consensuats amb l'alcaldessa, ha destacat Collboni, que considera que "millora l'eficàcia de l'acció de govern i la coalició, sense tocar l'estructura bàsica del cartipàs".Collboni també ha fitxat com a comissionat de Promoció de Ciutat, actual director de Relacions Globals de Digital Future Society. Exassessor del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació, assessor del grup socialista al Parlament Europeu, entre d'altres càrrecs. La seva tasca se centrarà en la promoció internacional de Barcelona per atraure inversions i noves fires i congressos.

