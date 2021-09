El Kun Agüero reclama en català que la població es vacuni: «Fes-ho per tu»

📢⚽ El davanter argentí del @FCBarcelona_cat, @aguerosergiokun, també fa una crida a totes les persones de 12 anys o més perquè vagin a vacunar-se! 👏



Recorda, vacunant-nos no deixem que el virus s'escampi amb la mateixa facilitat. 💪#JoEmVacuno #VacunatARA pic.twitter.com/GgNEARuih0 — Salut (@salutcat) September 16, 2021

Gràcies per donar veu a milers de catalans que ens hem vist obligats a aprendre a conduir pel putíssim infern. pic.twitter.com/183NOPphuI — Oriol Sales (@OriolSalesV) September 7, 2021

és un dels futbolistes que genera més interacció amb el públic i els fans del futbol. Protagonista del, és molt conegut per no tenir pèls a la llengua i haver participat en tota mena de creació de contingut: des de jugar partides del FIFA, conversar amb diversos famosos i establir una molt bona relació ambAmb el seu fitxatge al, el davanter argentí va deixar enrere el gèlid Manchester per establir-se còmodament aquí. La seva arribada va propiciar la primera trobada física entre Llanos i Agüero, queEl resultat va ser objecte de polèmica, però el Kun no ho ha deixat estar aquí.A través d'una col·laboració amb, el Kun Agüero s'ha compromès amb la campanya de vacunació del país i ha participat en una campanya on crida a la ciutadania major de 12 anys a administrar-se la dosi de la vacuna contra la Covid-19.el davanter blaugrana s'ha tornat a atrevir a parlar català i aquesta vegada no ha errat cap de les paraules."Fes-ho per tu. Per responsabilitat. Per solidaritat. Pels teus. Per totes. Ara mateix a Catalunya poden vacunar-se totes les persones de 12 anys o més"., que ha tingut una molt bona rebuda a les xarxes. L'argentí, ja plenament integrat a Barcelona, ha protagonitzat diversos moments hilarants al seu canal de Twitch en valorar l'estat del trànsit de la capital catalana.Fa pocs mesos que viu ai encara s'està adaptant a la vida a la capital catalana. Un dels seus problemes, segons ell mateix ha explicat en un directe a Twitch, és entendreper carretera a la ciutat comtal. "És un quilombo -un merder en català", confessa el davanter del Barça sobre eldels carrers de Barcelona."Vas en cotxe i al costat tens un carril que hi posa, després un altre més petit pels que van eno en aquesta mena de", explica molt confús. A més, explica una anècdota en què un taxista el va esbroncar per no entendre el funcionament dels diversos carrils. Agüero també al·lucina amb els patinets:, critica.

