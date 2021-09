Centenars de vacunes caducades a Catalunya

Altres notícies que et poden interessar

L'acumulació de vacunesUn bon exemple és la previsió d' anar tancant punts de vacunació massiva durant les properes setmanes. Amb més del, cada vegada costa més mantenir un ritme alt. Així, en l'última setmana, no s'ha arribat a les 150.000 dosis administrades . Queden lluny les setmanes en les quals es punxaven més de 700.000 dosis.L'excedent de dosis ja arriba més enllà i, segons explica El País, jadesprés de passar més de 31 dies descongelades. Segons fonts de Salut citades pel diari, per al setembred'immunització, però no està sent així.D'aquesta manera, Salut haurà d', a l'espera de les indicacions de Sanitat sobre què fer-ne. La preocupació creix perquè hi ha més vacunes a punt de caducar i que ja no serien a temps d'enviar a altres països per qüestions logístiques.Una de les solucions passa per l'administració de terceres dosis. De moment, s'ha aprovat l'administració deper a pacients amb determinades patologies com ara immunodepressió i, aquesta setmana, s'hi ha afegit el col·lectiu de la gent gran en residències, pendents d'una decisió sobre altres grups de gent i la població en general.

