El PSC insta Aragonès «a posar en marxa el diàleg entre catalans»

, portaveu del grup del PSC-Units, ha comparegut aquest divendres el matí en una conferència alper demanar al president de la Generalitat,, que posi "en marxa el diàleg entre catalans" i "els partits del Parlament" per posar en comú "allò que ens uneix". Els socialistes també han valorat molt positivament la trobada entre l'i lade dimecres, la qual defineixen com una "fita important" per posar les "bases d'un diàleg sincer, honest i sense caducitat".La portaveu dels socialistes ha anunciat un conjunt de temes que han treballat els membres de l'autoanomenat "Govern alternatiu" format per diputats del PSC. D'aquesta trobada, ha exposat la posició dels socialistes front la "polèmica" de l'informe delsobre "la falta de pluralitat de TV3". En aquest sentit, ha "reafirmat la necessitat imperiosa" deA banda, ha presentat dues propostes que fan referència, per una banda, a la. Els socialistes creuen que ajudaria a estendre en "molts altres àmbits" aquesta eina que "permetria reduir la càrrega de casos que arriben a la justícia", on denuncien que hi ha un volum de feina molt alt.Per altra banda, han proposat laperquè "tothom dins un conflicte pugui accedir en aquest servei més enllà de la seva situació socioeconòmica". També han instat el Govern a millorar la remuneració dels advocats d'ofici.Romero també ha fet una defensa aferrissada de la candidatura dels Pirineus pels. "És una oportunitat que no s'ha de perdre", ha dit. En aquest sentit, defensa que podria servir per dotar d'infraestructures "eficients" aquesta part del país i "arrelar les persones" en zones que pateixen el despoblament.Per últim, els socialistes han criticat que l'executiu català disposi de més d'"a punt de caducar". "És una falta de previsió. Si nosaltres no les podem gastar, hem de poder-les cedir a altres països perquè les utilitzin". Romero ha emplaçat el Govern a "posar-se a la feina i tenir més planificació".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor