​La Costa Brava continua sent un referent internacional del món de la vela

Lacontinua sent unen el món de la. En aquest sentit, del 15 al 25 de setembre es disputa el Hobie Multieuropeans Championship 2021 al Club de Vela La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador . Un campionat que, per primera vegada des de la pandèmia, porta esportistes d'arreu d'Europa a la badia de Roses.El Hobie Multieuropeans Championship són, en realitat, dos campionats en un –el primer de caràcter més amateur del 15 al 19 i l'open, del 20 al 25 de setembre- amb els camps de regates ubicats davant la. El campionat l'organitzen conjuntament el Club de Vela La Ballena Alegre, el Club Nàutic L'Escala i la Reial Federació Espanyola de Vela, en col·laboració amb la Federació Catalana de Vela i l'European Hobie Cat Association. Hi hauà 90 embarcacions idiferents d'aquesta classe deAquest dijous es va presentar l'esdeveniment esportiu amb la presència de la representant territorial de l'Esport de la Generalitat a Girona, Anna Julià; el vicepresident del Patronat Turisme Costa Brava Girona, Jordi Masquef; l'alcalde de Sant Pere Pescador, Agustí Badosa; el gerent del càmping la Ballena Alegre, Àlex Trias; la presidenta de l'European Hobie Cat Association, Caterina Delle Ugli i el director de regata de l'Hobie Multieuropean Championship Costa Brava, Pep Subirats.En la presentació es va coincidir en posar en relleu ladesprés de la pandèmia. “És un reflex de què es pot aconseguir amb la col·laboració pública i privada i un model d'èxit del binomi turisme i esport per al sector del càmping en un any, el 2022, que estarà dedicat al turisme esportiu”, va destacar el dirigent del Patronat Turisme Costa Brava Girona.

