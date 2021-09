Què se n'ha fet dels detinguts dels 20-S quatre anys després?

L'exsecretari general de Vicepresidència, Josep Maria Jové abans d'entrar al TSJC Foto: Guillem Roset/ACN

Josep Maria Jové va ser un dels principals detinguts en l'operació de la Guàrdia Civil del 20 de setembre. Considerat pel jutge com un dels "arquitectes" del referèndum, l'any 2017 Jové era secretari general de Vicepresidència i mà dreta d'Oriol Junqueras. Va ser detingut quan anava a treballar i se'l va deixar en llibertat amb càrrecs dos dies després. El seu nom ha estat habitual en tots els judicis del procés, especialment per l'agenda Moleskine on suposadament apuntava reunions i trobades relacionades amb l'1-O i les estructures d'Estat. Havia estat advertit pel TC que no podia autoritzar accions que afavorissin el referèndum. Quatre anys depsrés, se'l vol jutjar per malversació, desobediència i revelació de secrets i el seu cas, que va començar al jutjat d'instrucció 13, és ara al TSJC perquè ja fa temps que Jové és aforat. Concretament, a dia d'avui és diputat d'ERC al Parlament i, des del març, president del grup parlamentari dels republicans.