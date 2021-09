Detingut a Barcelona un agressor sexual que escanyava les víctimes

La Unitat d'Agressions sexuals (UCAS) aconsegueix detenir el presumpte autor de cinc agressions sexuals a l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona. Ha ingressat a presó https://t.co/Z1f6EOLZAw pic.twitter.com/LJG8L9XMSa — Mossos (@mossos) September 17, 2021

Els Mossos d'Esquadra hanaquest dilluns 13 de setembre ela l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona. Tal com ha avançat Betevé i han confirmat els Mossos, dues de les agressionsLes cinc agressions es van produird'aquest any i l'agressor sempre feia servir el mateix mètode. Actuava de, sobretot els, triava les, les seguia fins a casa iabans que es tanqués la porta. Un cop dins, lesviolentament i lesverbalment per-les. Alguna de les víctimes es va resistir i el detingut no va aconseguir consumar la violació en algun dels casos.Els investigadors van sospitar que l'autor vivia per la zona, ja que tots els atacs es van produir en una àrea propera. Va ser a partir una operació bancària fraudulenta quan van fixar-se en unque finalment va ser identificat i a qui es van atribuir les cinc agressions.Els Mossos no descarten que es puguin obtenir indicis que permetin acreditar la participació del detingut en. És per aquest motiu que, tot i que el detingut ja ha ingressat a, la investigació continua oberta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor