Grifols compra l'alemanya Biotest per 1.100 milions d'euros

La multinacional catalana Grifols ha anunciat la compra de la farmacèutica Tiacheng, que posseeix el 89,88% de les accions ordinàries de Biotest i l'1,08% de les accions preferents per prop de 1.100 milions d'euros. L'alemanya Biotest dedica la seva activitat al desenvolupament, producció i comercialització de medicaments biològics -amb un departament d'I+D que produeix noves proteïnes plasmàtiques- aplicats a l'hematologia, immunologia clínica i cures intensives.

En un comunicat, la companyia amb seu a Sant Cugat explica que abonarà 773 milions i n'afegirà un préstec de 313 milions més. Paral·lelament, Grífols també llançarà una Oferta Pública d'Adquisició (OPA) a tots els accionistes per adquirir en efectiu la resta d'accions ordinàries i preferents de Biotest per 43 i 37 euros, respectivament.El capital social de Biotest, que cotitza en borsa, està valorat en 1.600 milions d'euros i en 2.000 milions d'euros en el seu valor de mercat. Un cop completada la transacció prevista per a finals del primer semestre de 2022, Grífols obtindrà 17,7 milions d'accions ordinàries de Biotest -representatives del 89,88% del capital amb dret a vot i del 44,94% del capital total- i 214.581 d'accions preferents -representatives del 0,54% del capital total-.Serà aleshores quan Grifols llençarà l'OPA per adquirir la resta d'accions. Un moviment que reflecteix com Biotest i la multinacional catalana "compleixen amb les seves respectives missions i avancen conjuntament per augmentar globalment la disponibilitat de teràpies plasmàtiques en benefici dels pacients de tot el món".Aquesta adquisició reforçarà la posició de Grífols en el sector accelerant i ampliant la seva cartera de productes i la seva presència comercial, permetent a la companyia millorar la rendibilitat i ingressos per litre de plasma.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor