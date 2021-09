Detingut un mossèn italià per comprar drogues amb l'almoina dels fidels i celebrar festes sexuals

Don Francesco Spagnesi arrestato a Prato: con le “offerte” spacciava la droga dello stupro per festini hard https://t.co/y9WwvyxfZo — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) September 14, 2021

d'Itàlia ha estat detingut per les autoritats policials i acusat de diversos delictes flagrants: cque li han donat els fidels que acudien a la seva església, i celebrar festes sexuals on es consumia aquests estupefaents.Segons informen els mitjans locals de la, el sacerdot, de 40 anys, ha estat detingut a Prato., coneguda com a èxtasis líquid o la droga de la violació, formaven part d'aquestes celebracions sexuals.Ara per ara, el sacerdotes troba en arrest domiciliari a l'espera de les decisions judicials i policials pertinents. La policia va començar a investigar el mossènamb un litre de la droga GBL. Aquest era un dels socis principals del mossèn a l'hora d'organitzar les festes sexuals i aconseguir els estupefaents.La policia ha revelat als mitjans locals italians que, segons les primeres investigacions, haurien participaten aquestes celebracions de caràcter sexual. Totes elles eren contactades a través de la xarxa.d'Spagnesi, que ja va ser destituït del seu càrrec eclesiàstic a l'església de Prat.

