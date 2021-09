La reaparició de Duran i Lleida

ha reaparegut aquest divendres. Ho ha fet en un acte a la seu dei com a president de l', una institució que es dedica a la formació de lideratges i que ha estat inaugurada pel ministre d'Exteriors, Juan Manuel Albares. Duran i Lleida ha fet una breu intervenció en l'inici de l'acte. No ha fet cap referència a la situació política, però potser sí que entre línies alguna cosa es podia intuir quan ha dit que. Duran s'ha referit a uns lideratges en tots els àmbits professionals, matisant que no es referia al lideratge polític.L'exlíder democristià, avui retirat del primer pla polític,. Ha recordat que durant la seva etapa en la vida política va seguir molt de prop la política internacional. Duran i Lleida va ser president de lai va acumular una bona agenda internacional.Duran i Lleida ha subratllat la capacitat del ministre d'Exteriors,, des de la seva etapa com a cònsol i ambaixador. Però també la seva gestió al capdavant de la cartera d'Exteriors, que exerceix des de fa només uns mesos. Ha aplaudit la gestió del ministre en dos aspectes rellevants: eni en. Duran i Lleida ha fet una reflexió sobre la fi de la presència nord-americana en el país asiàtic i ha dit que hauria de fer reflexionar perquè ha mostratAquest matí, Duran i Lleida no amagava la satisfacció per l'èxit de l'escola de lideratge. Els joves estudiants que segueixen els cursos han de superar un procés de selecció dirigit per l'exprimer ministre italiàSi aconsegueixen ingressar, paguen 250 euros pel material. El llistat de professors inclou figures com el també exprimer ministre italià i expresident de la Comissió Europea, l'excomissari europeuo l'exministreD'entre els polítics i expolítics catalans que hi participen -de manera desinteressada- hi ha tot un ventall que va de Jaume Bosch, exdirigent d'Iniciativa, a l'exministre, passant per. Un conjunt molt "ecumènic" d'ideologies en una d'aquelles combinacions per les quals els democristians saben estar molt entrenats.

