Albiach, a Aragonès: «Quan assumeixi que amb Junts no va enlloc, nosaltres hi serem»

La líder d'En Comú Podem,, ha instat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a reflexionar fins quan podrà aguantar aquest Govern. "Quan assumeixi que amb Junts no va enlloc, nosaltres hi serem i ens hi trobarà", ha assegurat en una entrevista a Ràdio 4 i La 2.Sense concretar si estan disposats a entrar a l'executiu o donar suport des de fora, ha afirmat que els comuns "mai es posaran de perfil per tenir un Govern que funcioni". En cap cas, segons Albiach, s'hauria d'. La dirigent dels comuns troba "molt fort" que des de Junts es titlli el president de la Generalitat de "mentider", pel fet que des de Junts diuen que la Moncloa ha vetat la seva proposta de noms per a la taula de diàleg, però el president de la Generalitat diu que ha sigut ell.Per a Albiach, lano està tocada perquè acaba de començar i el que està tocat és el Govern, ja que un dels socis no comparteix la "principal línia estratègica de la legislatura". Després que la portaveu de Junts, Elsa Artadi, hagi dit que Aragonès no representava el Govern sinó ERC a la taula de diàleg, Albiach ha defensat que "el president de la Generalitat representa el Govern". Segons la dirigent dels comuns, és una "qüestió de lleialtat institucional" i de "sentit comú"."Si vol un soci per anar a la taula de diàleg i que cregui el diàleg, hi serem. Si vol un soci per blindar la sanitat pública i tirar endavant la transició ecològica, ell sap que hi som", ha assegurat allargant la mà al president Aragonès.

