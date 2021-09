Els Mossos d'Esquadra de la Regió Policial de Ponent alerten d'una Lleida i també a la resta de Catalunya. Una de les principals preocupacions és que el perfil del traficant ha passat de ser una persona que cultivava una vintena de plantes per al seu consum i que en venia la resta, a un, format majoritàriament per albanesos, que cultiven grans extensions de terreny.Els Mossos calculen que en els últims quatre anys, tant el nombre de plantes comissades i destruïdes com les actuacions policials per desmantellar plantacions s'han. Només en l'última setmana, els Mossos han comissat 6.277 plantes en vuit intervencions a Ponent, que s'han saldat amb, de moment, tres detinguts.L'activitat policial per desmantellar plantacions de marihuana ha arribat aquesta setmana al seu punt àlgid, ja que coincideix amb l'època de la recol·lecció d'aquelles que es troben a l'exterior. Tot i això, reconeixen quea la mateixa velocitat.La primera intervenció policial a l'exterior es va fer dimecres de la setmana passada a Alcoletge (Segrià) i es van comissar 226 plantes de marihuana. Seguidament, els Mossos van trobar i destruir 495 plantes més a Corbins (Segrià), 126 i 114 en dues intervencions a Torres de Segre (Segrià), 59 a Gimenells (Segrià), 421 a Torrebesses (Segrià), 3.244 a Castelldans (Garrigues) i 1.592 a Bovera (Garrigues). En total i en només set dies, van comissar més de 6.000 plantes de marihuana de diverses mides en 8 intervencions a la plana de Lleida.En el cas d'Alcoletge, durant l'operatiu,, ja que en el moment d'inspeccionar una tenda de campanya on suposadament dormien els vigilants de les plantes i que en aquell moment era buida es va activar un parany preparat per disparar cartutxos i va ferir un sergent de l'Arro al bessó. No n'era l'únic, ja que a la plantació hi van trobar sis paranys més com aquest, a més d'un altre amb punxes i càmeres de videovigilància.", explica el cap d'investigació dels Mossos a l'ABP del Segrià-Pla d'Urgell-Garrigues, Jordi Fadurdo. Com que aquestes grans plantacions estan controlades ara per grups criminals organitzats, aquests han "sofisticat" els mètodes de protecció per evitar els robatoris entre bandes, afegeix.

