L'Eurocambra demana tipificar la violència de gènere com un crim greu a tota la UE

Elha donat aquest dijousa una resolució que demana tipificar lacom aa la. Amb 427 vots a favor, 119 en contra i 140 abstencions, els eurodiputats han aprovat un text que insta a afegir la violència de gènere ai a proposar-ne una definició comuna.El text defensa la necessitat d'un enfocament comú sobre la violència de gènere perquè "el grau deper prevenir i combatre la violència de gènere varien significativament". A més, apunta la resolució, un enfocament comú "facilitaria l'aplicació de la llei en operacions transfrontereres". A més, la resolució reclama a la Comissió Europea que col·labori amb els estats per "garantir unde la violència de gènere en els plans nacionals" i assenyala la "importància de" entre els estats contra la violència de gènere.La ponent de l'informe, l', ha assegurat en declaracions a l'ACN que amb el seu vot l'Eurocambra ha enviat una la Comissió Europea i als estats per incloure la violència masclista en la llista de crims europeus. Amb tot, Riba ha admès que hi haurà estats que són "reticents" a fer-ho, però ha subratllat que això "no pot ser excusa" perquè "l'Eurocambra faci la seva feina"."Donaria una eina molt important, una definició i també. El Parlament ho ha dit molt clar i ara esperem que la Comissió i el Consell facin la feina que els pertoca", ha dit. Sobre la directiva que l'executiu europeu preveu presentar aquest any, l'eurodiputada d'ERC ha reclamat que siguii que inclogui una definició, normes i sanciones comunes arreu de la Unió Europea.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor