Previsió de pluges fortes ⛈️ a partir de la matinada i demà divendres pràcticament a tot el litoral i prelitoral, especialment litoral central. A partir de migdia els xàfecs afectaran sobretot comarques #girona



Hi pot haver tempesta ⚡pedra i calamarsa



Prealerta #INUNCAT pic.twitter.com/yEtINyTkqw — Protecció civil (@emergenciescat) September 16, 2021

Alerta pera gairebé tot elha emès aquest dijous un avís perque s'allargarà durant tota la nit, matinada i matí d'aquest divendres.Elestà activat en prealerta i laes concentrarà sobretot en les comarques dei de. La intensitat de la pluja també estarà ben present a gairebé totes les comarques de, on els xàfecs es produiran sobretot a partir del migdia.L'alerta no és només per la intensitat de la pluja, sinó que des de Protecció Civil també destaquen les possibilitats de

