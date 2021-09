Itàlia obligarà tots els treballadors a tenir el passaport Covid per anar a la feina

Altres notícies que et poden interessar

El Govern d'Itàlia implantarà l'obligatorietat de presentar elper a empleats públics i privats des del 15 d'octubre. La intenció de l'executiu italià és augmentar les xifres de vacunació al país europeu tant com sigui possible abans de l'arribada de l'hivern i. Actualment, un 75% de la població major de 12 anys s'ha vacunat.Segons el primer ministre,, la finalitat és que en unes setmanes Itàlia assoleixi unes cotes de persones immunitzades tan altes que el país entri en una "zona segura", recull el diari Il Corriere della Sera.Actualment,compten amb la pauta completa de vacunació contra la Covid-19, però si amb l'arribada de l'hivern les xifres es deterioren tot i la imposició del certificat, el Govern considera la imposició de la vacunació obligatòria. Draghi sosté que aquesta, després de setmanes de negociacions amb forces socials, empreses i partits. Un dels més ferotges opositors a la mesura ha estat Matteo Salvini, que s'ha oposat fins al final.El passaport també serà obligatori per a tots els càrrecs electes italians, segons avança l'agència AdnKronos. Així mateix, el govern italià ha previst la imposició dei, fins i tot, la suspensió d'ocupació fins que no es vacunin.

