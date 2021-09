Els cellers de la, immersos en la campanya de verema, han vist afectada la collita d’enguany a causa de la fortacaiguda a la comarca en les darreres hores. Els episodis dehan afectat diverses poblacions de la Terra Alta. Alguns dels municipis que més han patit les conseqüències han estat. El fort temporal ha malmèsaproximadament, de les quals unes 800 són de vinya. La, varietat emblemàtica de la DO Terra Alta, estava ja pràcticament collida, així que l’afectació ha estatD’altra banda, els pagesos treballen a contrarellotge per salvar les varietats dei el, ja que gran part del raïm estava pendent dei és el que s’ha vist més afectat. El Consell Regulador de la DO Terra Alta seguix valorant les pèrdues provocades pel fort temporal, així que és aviat encara per determinar la quantitat de raïm malmès.​​

