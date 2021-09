La il·luminació exterior és un dels aspectes que no constava al projecte. Foto: Cedida

L'Ajuntament de Roquetes (Montsià) ha enviat un requeriment al subdelegat del govern espanyol a Tarragona,, en considerar que el magatzem de fusta que ha fet el càrrec del PSC a la partida delMascar,no s’ajusta a laatorgada ni al projecte presentat per obtenir l’informe de la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, que va resultar favorable.Concretament, en el requeriment enviat es puntualitza que les discrepàncies entre l’obra executada i el projecte presentat, redactat per l’, fan referència a lesde la façana, a laexterna, a unaque s’ha instal·lat en una cantonada de la caseta de fusta, al fet que és una obradel terra que fa que l’accés es faci per uns esgraons i també a laamb unes golfes "per ús residencial", amb cuina-menjador, habitació-dormitori, bany, escala i golfes).Les obres d’ús residencial no es poden autoritzar com a provisionals, per tant els canvis són manifestament il·legalitzables", apunta el consistori. Així ho va determinar l’Ajuntament després d’una inspecció tècnica duta a terme el passat 27 d’agost. Davant d’això, requereix al propietari que en el termini de deu dies presenti la documentació final de les obres.El magatzem, ubicat a la partida El Mascar de Roquetes, queda erigit sobre uns terrenys classificats com, d’acord amb el Pla General d’Ordenació Urbana de Roquetes. D’aquesta manera, només s’hi permeten construccionsi no residencialsAmb aquesta idea es va presentar la memòria del projecte que va obtenir laun cop avalat per laEn aquesta memòria s’hi exposa que "obra provisional que es vol implantar, consisteix en una construcció destinada a”, amb una superfície edificada de 45 metres quadrats en una finca de 2.850 metres quadrats. En la documentació s’explica que està vinculat “a la necessitat de mantenir la finca en les condicions adequades i de seguretat i salubritat per a la seva conservació i per evitar i”. En aquest punt s’argumenta la necessitat de mantenir el sotabosc net per evitar focs i calen estris per treballar la finca, un espai per emmagatzemar màquines i eines i espais per circular-hi."Estarà formada per una sola planta baixa, de forma rectangular (5,40 m x 8,40 m) i amb una superfície útil de 39,50 m² i construïda de 45,36 m², essent aquestes les mides idònies per a la seva funció, ja que permeten custodiar els elements a utilitzar en les tasques agrícoles d’acord amb les seves dimensions reals. La planta està distribuïda en una única sala, destinada a ús de magatzem. Es tracta, per tant, d’una construcció senzilla totalment de fusta i amb fonaments amb elements prefabricats desmuntables i reutilitzables", apunta el projecte.L’alcalde de Roquetes,, ha explicat que l’Ajuntament amb el requeriment no fa més que "requerir al propietari que s’efectuen les rectificacions necessàries i es comuniqui la finalització de les obres per poder fer la inspecció final". D’acord amb aquesta inspecció s’hauria de determinar si s'obre o no un expedient de disciplina urbanística. El subdelegat del govern espanyol, ha declinat fer declaracions a, però fons de la subdelegació han apuntat que es faran les correccions oportunes per atendre al requeriment i han recordat que les obres encara estan en execució. També han recordat que l’obra disposa de la llicència municipal corresponent, que compta amb el vistiplau de la Comissió d’Urbanisme i que es faran modificacions perquè l’obra no ha acabat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor